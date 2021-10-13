Власти Сербии обвинили Приштину в провокациях на севере Косова

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Политики в Приштине сознательно провоцируют инциденты и накаляют обстановку, чтобы занять север непризнанного Косова, населённый сербским населением. Такое заявление сделал директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
Власти Сербии обвинили Приштину в провокациях на севере Косова
  • Reuters

«Пока мы все решаем в диалоге, есть Курти (премьер-министр Косова — RT.) и другие, которые вызывают кризисы, чтобы занять север Косова, что является их одержимостью. Пытаются криминализовать север края», — цитирует Петковича РИА Новости.

По словам главы канцелярии по Косову и Метохии, власти Косова «день за днём придумывают и создают новые кризисы, изобретают несуществующие проблемы, чтобы полиция вошла на север Косова и Метохии».

Провокации на севере Косова связаны с предстоящими местными выборами, пояснил Петкович.

Ранее спецподразделение ROSU полиции республики прибыло на север Косова на фоне беспорядков, сообщил портал Kosovo online.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что не видит со стороны Евросоюза стремления заставить власти самопровозглашённого Косова выполнять договорённости.

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