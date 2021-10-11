Глава МВД Сербии высказался о позиции ЕС по Косову

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил, что не видит со стороны Евросоюза стремления заставить власти самопровозглашённого Косова выполнять договорённости.

Он выразил сомнение, что «нынешние договорённости, как и другие договорённости, достигнутые с косовскими албанцами, будут выполнены».

По его словам, косовские албанцы не соблюдают соглашения.

«Не вижу со стороны ЕС волю к тому, чтобы вынудить (косовского премьера Альбина. — RT) Курти выполнять договорённости», — заявил Вулин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко поблагодарил Москву за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны на фоне обострения в Косове.