Глава МВД Сербии высказался о позиции ЕС по Косову

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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости заявил, что не видит со стороны Евросоюза стремления заставить власти самопровозглашённого Косова выполнять договорённости.
Глава МВД Сербии высказался о позиции ЕС по Косову
  • AP

Он выразил сомнение, что «нынешние договорённости, как и другие договорённости, достигнутые с косовскими албанцами, будут выполнены».

По его словам, косовские албанцы не соблюдают соглашения.

«Не вижу со стороны ЕС волю к тому, чтобы вынудить (косовского премьера Альбина. — RT) Курти выполнять договорённости», — заявил Вулин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко поблагодарил Москву за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны на фоне обострения в Косове.

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