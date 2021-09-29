Президент Сербии поблагодарил Россию за поддержку по вопросу Косова

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Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом России Александром Боцан-Харченко поблагодарил Москву за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны на фоне обострения в Косове.
Президент Сербии поблагодарил Россию за поддержку по вопросу Косова
  • Reuters

Российский посол заявил, что Москва с большой обеспокоенностью наблюдает за ситуацией в Косове, сообщает РИА Новости.

«Посол Боцан-Харченко отметил, что сербская сторона действует с величайшей ответственностью, тогда как Приштина не подаёт сигналов о поиске компромиссного решения», — утверждает администрация сербского президента.

Александр Вучич выразил надежду на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным. 

Ранее в Брюсселе начались переговоры ЕС с представителями Сербии и Косова.

24 сентября НАТО призвало Белград и Приштину приступить к немедленной деэскалации и началу диалога по Северному Косову.

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