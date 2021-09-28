Россия призвала НАТО и ЕС заставить Приштину отозвать силовиков с севера Косова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ЕС и НАТО должны заставить администрацию в Приштине отозвать силовиков с севера Косова.

Соответствующий комментарий спикера внешнеполитического ведомства опубликован на сайте МИД России.

Захарова отметила, что натовские «Силы для Косова» и миссия ЕС в области верховенства закона имеют необходимые мандаты, чтобы воспрепятствовать беззаконию. В сообщении отмечается, что эти структуры несут ответственность за защиту гражданского населения, обеспечение мира и безопасности.

«Пора предпринять энергичный нажим на администрацию в Приштине, чтобы заставить её отозвать силовиков с севера Косова и предотвратить сваливание ситуации к открытому конфликту», — заявила представитель министерства.

В МИД России заявили, что зафиксировали нарастание напряжённости в Косове, спровоцированной безответственными действиями косовоалбанских властей.

По данным министерства, с 20 сентября Приштина «фактически препятствует передвижению транспорта между преимущественно сербскими северными районами края и центральной частью Сербии». Насилию подвергаются мирные граждане, среди них есть пострадавшие.