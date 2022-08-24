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США намерены выделить до $12 млн на развитие частного сектора экономики непризнанного Косова

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Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) ищет специалистов, которые окажут техническую помощь офису экономического развития американского ведомства в непризнанном Косове. Как отмечается в описании нового проекта, агентство намерено «укрепить потенциал» частного сектора экономики самопровозглашённой республики.
США намерены выделить до $12 млн на развитие частного сектора экономики непризнанного Косова
  • Gettyimages.ru

Как следует из заявки USAID, в рамках проекта планируется привлечь инвестиции и диверсифицировать финансирование, чтобы укрепить потенциал частного сектора экономики непризнанной республики.

«Данная деятельность будет внедрять подход, в котором ведущую роль играет частный сектор, создавая устойчивые партнёрские отношения между заинтересованным сторонами частного сектора и правительством Косова», — говорится в документе.

В USAID отметили, что привлекать инвесторов предполагается в том числе за счёт «улучшенных политических реформ и стимулирующих мер».

На эти цели американское агентство готово выделить до $12 млн. Контракт с подрядчиком, которому предстоит осуществить мероприятия, будет заключён на пять лет.

От исполнителя потребуется координировать свои действия с другими программами, реализуемыми в Косове при поддержке правительства Соединённых Штатов, подчёркивается в заявке.

Ранее власти Сербии отреагировали на требования «признать независимость Косова» для вступления в ЕС.

В июне 2021 года Агентство США по международному развитию опубликовало данные о новом проекте по работе с жителями непризнанного Косова. Инициатива должна вовлечь население во взаимодействие с муниципальной властью. Как сообщалось, бюджет этой программы может составить до $15 млн.

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