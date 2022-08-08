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ЕК планирует профинансировать программу по «поддержке» МВД Косова

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Юлия Гуреева, Анастасия Белоусова
Еврокомиссия намерена выделить €6,5 млн в рамках программы, цель которой — оказать «поддержку» сектору внутренних дел самопровозглашённой республики Косово, а также внедрить европейские стандарты в работу ведомств в данной сфере. С описанием проекта ознакомился RT.
ЕК планирует профинансировать программу по «поддержке» МВД Косова
  • AP

«Данная программа направлена на укрепление сектора внутренних дел, в частности Министерства внутренних дел Косова и зависящих от него структур, а также на приведение его в соответствие с европейскими стандартами», — говорится в документе.

Предполагается, что проект Еврокомиссии, помимо прочего, приведёт к укреплению общественной безопасности в Косове. На его реализацию из европейского бюджета готовы выделить €6,5 млн. 

Как уточнили в ЕК, прямым бенефициаром и партнёром программы станет МВД непризнанной республики и входящие в его состав структуры, включая полицию, агентство судебно-медицинской экспертизы и управление ЗАГС. 

Посредством проекта Еврокомиссия планирует содействовать Министерству внутренних дел «в совершенствовании процесса подготовки законов и возможностей их имплементации с перспективой достижения соответствия законодательству ЕС и гармонизации с ним».

Кроме того, будут организованы тренинги для персонала и расширено сотрудничество между косовскими учреждениями и Европолом.

По мнению ЕК, в результате проекта жители «ощутят плюсы более полного соблюдения принципа верховенства права, так как вслед за этим в Косово придут мир и безопасность».

Как пояснил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Брюссель стремится внедрить западные требования во внутренние процессы Косова. Более того, подобный проект позволит европейским властям контролировать отбор высших должностных лиц, считает он. 

«Открытие и закрытие уголовных дел, процедурные требования приводятся в соответствие с общими рамочными правилами, действующими в ЕС. При этом инструкторы, которые будут выполнять задачи, могут сыграть важную роль — отбирать руководящие кадры для Косова. Как правило, они наделены правом выгонять всех, кто, на их взгляд, является неблагонадёжным», — сказал Брутер. 

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригласил лидеров Сербии и Косова на переговоры после обострения ситуации на границе.

В конце прошлого месяца Приштина объявила о решении с 1 августа перерегистрировать сербские документы на территории Косова. Это вызвало волну протестов со стороны этнических сербов, проживающих на территории самопровозглашённой республики, произошли стычки с полицией. В результате вступление в силу указа было перенесено на месяц — до 1 сентября. 

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