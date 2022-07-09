В Европе намерены обеспечить «свободное передвижение» специалистов из Косова

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству объявил программу по взаимному признанию профессиональной квалификации с Косово. Это обеспечит свободное передвижение специалистов, отмечается в документе. С описанием тендера ознакомился RT.

«Цель данного Плана действий — обеспечить свободное передвижение специалистов путём неустанного приведения (необходимой документации. — RT) в соответствие со сводом законов и правил ЕС о взаимном признании профессиональных квалификаций», — утверждают специалисты ведомства.

В частности, согласно документу, программа предусматривает унификацию законодательной базы и укрепление институционального потенциала учреждений Косова, ответственных за реализацию политики взаимного признания профессиональных квалификаций.

На реализацию инициативы ЕК выделит €1,2 млн.

Доктор политических наук, профессор Александр Гусев в беседе с RT отметил, что Европа не только приближает Косово к стандартам ЕС, но и «вовлекает в орбиту своих интересов».

«Главная задача институтов ЕС — постоянно финансируя Косово, приближать его к стандартам ЕС, приучать людей к тому, что Косово — это независимое суверенное европейское государство, вовлекать его в орбиту своих интересов», — отметил эксперт.

Вместе с тем, по мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, члена политсовета МГЕР Виктории Федосовой, в ЕС меняют курс на поиск «новых болевых политических точек» как в отношении России, так и в отношении союзников и воздержавшихся.

«Это, кстати, связано и с тем, что прямые экономические санкции не достигли нужного результата, поэтому теперь они более точно настраивают западную «машину возмездия», — отметила Федосова в разговоре с RT.

Ранее Европарламент призвал Сербию срочно присоединиться к антироссийским решениям Евросоюза.