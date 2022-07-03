Еврокомиссия выделит €7 млн на «укрепление взаимопонимания» с США

Служба инструментов внешней политики Еврокомиссии ищет подрядчика для организации мероприятий, которые будут способствовать укреплению взаимопонимания с США и созданию трансатлантических сетей. С документом ознакомился RT.

«В рамках этого контракта ЕС будет способствовать достижению своих внешнеполитических целей посредством проведения в США стратегических мероприятий общественной дипломатии», — говорится в документе.

Договор предусматривает организацию мероприятий по взаимодействию с представителями политических, деловых, творческих и научных кругов, а также с гражданским обществом и аналитическими центрами «для укрепления взаимопонимания и создания трансатлантических сетей».

Кроме этого, по замыслу авторов, реализация контракта будет выступать вспомогательным механизмом для диалогов по вопросам политики в США.

В частности, документ предусматривает проведение мероприятий для продвижения усилий по защите интересов на основе общих приоритетов, «в том числе в ответ на существенные вызовы в области внешней политики и политики безопасности».

Контракт с подрядчиком планиурется заключить на €7 млн.

Ранее НАТО официально назвало Россию наиболее значительной угрозой «для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе».