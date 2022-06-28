Еврокомиссия выделит €750 тыс. на создание центра консультаций по вопросам политики в Черногории

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Оксана Соломатина, Ангелина Шурпина
Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству планирует открыть консультационный центр по вопросам политики и права в Черногории. Инициатива направлена на укрепление национальных структур для успешных переговоров о вступлении в ЕС. RT ознакомился с документом.
Еврокомиссия выделит €750 тыс. на создание центра консультаций по вопросам политики в Черногории
  • AP

Генеральный директорат Еврокомиссии по переговорам о расширении и добрососедству выделит €750 тыс. на создание консультационного центра по вопросам политики и права для Черногории.

Контракт предусматривает оказание поддержки в повышении «совместимости национального законодательства с законодательством ЕС и его эффективном применении».

Кроме того, договор будет способствовать укреплению возможностей соответствующих национальных структур для успешного проведения переговоров о вступлении в ЕС, сообщается в документе.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что таким образом Евросоюз будет работать с местным населением Черногории для сближения его позиции с европейской линией.

«ЕК признаёт, что западно-балканские страны обладают самобытностью, своей культурой и своими подходами к тому, что называется европейским единством. И попытки ЕК это нивелировать, сгладить или отбросить в сторону не получились. И теперь ЕК пришла к выводу, что надо работать с местным населением, учитывать его национальные особенности и пытаться соединить национальные особенности с ЕС», — подчеркнул эксперт.

Ранее USAID предложило выделить до $5 млн для фонда содействия организациям из сферы медиа и коммуникаций на Западных Балканах.

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