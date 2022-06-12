USAID может выделить до $5 млн на фонд поддержки медиа на Западных Балканах

Агентство США по международному развитию (USAID) предложило учредить фонд содействия организациям из сферы медиа и коммуникаций, работающим в странах на западе Балканского полуострова. На это USAID готово выделить до $5 млн. Такие сведения содержатся в запросе на получение комментариев от сторон, которым интересно участие в проекте. RT ознакомился с документом.

«Грант отделения USAID в Сербии поспособствует началу работы фонда (нового юридического лица или специализированного механизма при уже имеющемся официально зарегистрированном фонде) для инвестиций в предприятия малого и среднего бизнеса, стартапы, а также в поддержку предпринимателей», — отмечается в описании инициативы.

Речь идёт о содействии субъектам, которые занимаются, например, просветительской деятельностью или поставляют продукцию и услуги, «облегчающие доступ общественности к качественной информации и навыкам цифровой грамотности».

Предполагается, что фонд будет сотрудничать с организациями из Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

USAID, как следует из документа, готово в течение пяти лет поддерживать работу фонда и предоставить $5 млн.

По прогнозам американских специалистов, впоследствии к инициативе присоединятся иные инвесторы и капитализация фонда вырастет до $20—25 млн.

Фонд, помимо прочего, должен будет сосредоточиться на поддержке СМИ, а также прочих субъектов, прямо или косвенно выступающих за «свободу информации и выражения мнений», а также повышающих уровень «цифровой грамотности населения».

В свою очередь, подопечные фонда должны придерживаться «самых высоких профессиональных и этических стандартов», включая те, которые установлены Международной федерацией журналистов.

В январе сообщалось о планах США профинансировать проекты, направленные на «развитие медиаграмотности» и «борьбу с пропагандой» в Северной Македонии.

На соответствующие цели американская сторона была готова выделить не более $435 тыс.

Подобные проекты Соединённых Штатов, по словам ряда экспертов, предполагают вмешательство во внутренние дела тех стран, где их реализуют.