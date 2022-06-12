USAID может выделить до $5 млн на фонд поддержки медиа на Западных Балканах
- Legion-Media
«Грант отделения USAID в Сербии поспособствует началу работы фонда (нового юридического лица или специализированного механизма при уже имеющемся официально зарегистрированном фонде) для инвестиций в предприятия малого и среднего бизнеса, стартапы, а также в поддержку предпринимателей», — отмечается в описании инициативы.
Речь идёт о содействии субъектам, которые занимаются, например, просветительской деятельностью или поставляют продукцию и услуги, «облегчающие доступ общественности к качественной информации и навыкам цифровой грамотности».
Предполагается, что фонд будет сотрудничать с организациями из Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии.
USAID, как следует из документа, готово в течение пяти лет поддерживать работу фонда и предоставить $5 млн.
По прогнозам американских специалистов, впоследствии к инициативе присоединятся иные инвесторы и капитализация фонда вырастет до $20—25 млн.
Фонд, помимо прочего, должен будет сосредоточиться на поддержке СМИ, а также прочих субъектов, прямо или косвенно выступающих за «свободу информации и выражения мнений», а также повышающих уровень «цифровой грамотности населения».
В свою очередь, подопечные фонда должны придерживаться «самых высоких профессиональных и этических стандартов», включая те, которые установлены Международной федерацией журналистов.
В январе сообщалось о планах США профинансировать проекты, направленные на «развитие медиаграмотности» и «борьбу с пропагандой» в Северной Македонии.
На соответствующие цели американская сторона была готова выделить не более $435 тыс.
Подобные проекты Соединённых Штатов, по словам ряда экспертов, предполагают вмешательство во внутренние дела тех стран, где их реализуют.