США профинансируют «развитие медиаграмотности» в Северной Македонии

Соединённые Штаты планируют профинансировать проекты, направленные на «развитие медиаграмотности» и «борьбу с пропагандой» в Северной Македонии. Как говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT, сумма выделенных на эти цели Вашингтоном средств не должна превышать $435 тыс.

«Кибербезопасность и дезинформация — эти проекты должны содействовать кибербезопасности, медийной грамотности и усилиям по борьбе с пропагандой и дезинформацией», — уточняется в тендерной документации.

Список приоритетных направлений для работы будущих подрядчиков в рамках американской инициативы этим не ограничивается. В него также входят такие темы как укрепление верховенства права, борьба с коррупцией, защита окружающей среды.

Кроме того, предполагается, что приглашённые специалисты в ходе своей деятельности уделят внимание развитию экономических возможностей молодёжи и расширению прав женщин, проживающих в Северной Македонии.

Как следует из документа, минимальный размер одного гранта составляет $1 тыс., максимальный — $24 тыс.

Ранее сообщалось, что посольство США в Ереване объявило открытый конкурс предложений, направленных на «развитие демократии» в стране.