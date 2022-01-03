США профинансируют «развитие медиаграмотности» в Северной Македонии
- Legion-Media
«Кибербезопасность и дезинформация — эти проекты должны содействовать кибербезопасности, медийной грамотности и усилиям по борьбе с пропагандой и дезинформацией», — уточняется в тендерной документации.
Список приоритетных направлений для работы будущих подрядчиков в рамках американской инициативы этим не ограничивается. В него также входят такие темы как укрепление верховенства права, борьба с коррупцией, защита окружающей среды.
Кроме того, предполагается, что приглашённые специалисты в ходе своей деятельности уделят внимание развитию экономических возможностей молодёжи и расширению прав женщин, проживающих в Северной Македонии.
Как следует из документа, минимальный размер одного гранта составляет $1 тыс., максимальный — $24 тыс.
Ранее сообщалось, что посольство США в Ереване объявило открытый конкурс предложений, направленных на «развитие демократии» в стране.