США намерены профинансировать программу поддержки трансгендеров в Пакистане

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США планирует реализовать программу поддержки трансгендеров в Пакистане. Как говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT, на эти цели американское ведомство намерено выделить до $150 тыс.
США намерены профинансировать программу поддержки трансгендеров в Пакистане
  • Трансгендерная женщина Джия в своём магазине в Карачи
  • Reuters
  • © Akhtar Soomro

«Отдел по связям с общественностью миссии США в Пакистане объявляет открытый конкурс заявок на гранты для помощи пакистанским трансгендерам в возрасте от 18 до 40 лет в установлении контактов с американскими специалистами, которые будут оказывать им содействие», — уточняется в тексте гранта.

Предполагается, что эксперты помогут пакистанским трансгендерам приобрести профессиональные навыки и знания, которые необходимы «для развития их экономических возможностей», а также поспособствуют участникам программы в усвоении «передовых практик» для содействия их большей вовлечённости в жизнь общества.

«Получить грант может имеющая законный статус некоммерческая и негосударственная организация, которая отвечает техническим и юридическим требованиям США и Пакистана для выработки и реализации программ общественной дипломатии», — говорится в описании тендерной документации.

В ноябре стало известно о планах Агентства США по международному развитию (USAID) выделить до $20 млн на интеграцию этнических и религиозных меньшинств в социальную, политическую и экономическую жизнь Грузии. 

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