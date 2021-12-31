США намерены профинансировать программу поддержки трансгендеров в Пакистане
- Трансгендерная женщина Джия в своём магазине в Карачи
- Reuters
- © Akhtar Soomro
«Отдел по связям с общественностью миссии США в Пакистане объявляет открытый конкурс заявок на гранты для помощи пакистанским трансгендерам в возрасте от 18 до 40 лет в установлении контактов с американскими специалистами, которые будут оказывать им содействие», — уточняется в тексте гранта.
Предполагается, что эксперты помогут пакистанским трансгендерам приобрести профессиональные навыки и знания, которые необходимы «для развития их экономических возможностей», а также поспособствуют участникам программы в усвоении «передовых практик» для содействия их большей вовлечённости в жизнь общества.
«Получить грант может имеющая законный статус некоммерческая и негосударственная организация, которая отвечает техническим и юридическим требованиям США и Пакистана для выработки и реализации программ общественной дипломатии», — говорится в описании тендерной документации.
В ноябре стало известно о планах Агентства США по международному развитию (USAID) выделить до $20 млн на интеграцию этнических и религиозных меньшинств в социальную, политическую и экономическую жизнь Грузии.