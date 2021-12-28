Госдеп намерен «расширить экономические возможности» граждан Молдавии с помощью изучения английского языка

Госдепартамент США намерен выделить до $135 тыс. на программу по изучению английского языка в Молдавии. По мнению представителей американского внешнеполитического ведомства, такая инициатива якобы поспособствует расширению экономических возможностей жителей республики. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Наши фонды для программ английского языка поддерживают англоязычное сообщество в Молдавии. Изучение английского языка для молдаван — это путь к расширению экономических возможностей и способ узнать и оценить культуру и общество США», — объяснили в Госдепе.

Потенциальным грантополучателям предложили несколько тем для просветительской работы. В их число вошли развитие предпринимательства, поддержка свободных и честных выборов, борьба с коррупцией и другие.

«Мы поощряем инновационные и творческие предложения, которые выходят за рамки простого изучения языка и используют английский как средство поддержки вышеупомянутых тем», — добавили в ведомстве.

Размер одного гранта может варьироваться от $15 тыс. до $50 тыс., общий бюджет для реализации инициативы — $135 тыс., уточнили американские специалисты.

Подать заявку на получение финансирования среди прочих могут молдавские или международные некоммерческие неправительственные организации.

В ноябре сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить более $3 млн на программы по «развитию» средств массовой информации и «просвещению» гражданского общества в Молдавии.