Госдеп намерен «расширить экономические возможности» граждан Молдавии с помощью изучения английского языка

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен выделить до $135 тыс. на программу по изучению английского языка в Молдавии. По мнению представителей американского внешнеполитического ведомства, такая инициатива якобы поспособствует расширению экономических возможностей жителей республики. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
Госдеп намерен «расширить экономические возможности» граждан Молдавии с помощью изучения английского языка
  • AP

«Наши фонды для программ английского языка поддерживают англоязычное сообщество в Молдавии. Изучение английского языка для молдаван — это путь к расширению экономических возможностей и способ узнать и оценить культуру и общество США», — объяснили в Госдепе.

Потенциальным грантополучателям предложили несколько тем для просветительской работы. В их число вошли развитие предпринимательства, поддержка свободных и честных выборов, борьба с коррупцией и другие.

«Мы поощряем инновационные и творческие предложения, которые выходят за рамки простого изучения языка и используют английский как средство поддержки вышеупомянутых тем», — добавили в ведомстве.

Размер одного гранта может варьироваться от $15 тыс. до $50 тыс., общий бюджет для реализации инициативы — $135 тыс., уточнили американские специалисты.

Подать заявку на получение финансирования среди прочих могут молдавские или международные некоммерческие неправительственные организации.

В ноябре сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить более $3 млн на программы по «развитию» средств массовой информации и «просвещению» гражданского общества в Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить