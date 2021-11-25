США профинансируют продвижение американской культуры в Гагаузии и Приднестровье

Посольство США в Молдавии намерено выделить грант на программы, которые будут направлены на укрепление связей между странами и расширение сотрудничества. С документом ознакомился RT.

Как отмечается в описании гранта, программы должны включать в себя элемент американской культуры или взаимодействие с американскими экспертами, организациями или учреждениями.

Это будет способствовать углублённому пониманию политики и перспектив США, считают в посольстве.

«Примеры могут, помимо прочего, включать использование театра или искусства для освещения социальных последствий экономических проблем, иллюстрации того, как образование может способствовать эффективному управлению, или уроки писательского мастерства, чтобы помочь отыскать людей со свежими независимыми взглядами», — говорится в документе.

Претендующие на грант проекты могут быть направлены на «углубление понимания молдаванами американской культуры и ценностей» и охватывать региональную аудиторию.

В частности, в посольстве США уточняют, что приоритет будет отдан идеям, которые рассчитаны на жителей из автономного региона Гагаузия и Приднестровья, а также на население за пределами крупных городов.

На каждый проект планируется выделить от $5 тыс. до $50 тыс.

Ранее Госдепартамент США направлял более $3 млн на программы по «развитию» средств массовой информации и «просвещению» гражданского общества в Молдавии.