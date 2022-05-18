Госдеп США намерен «укрепить взаимопонимание» с россиянами

Посольство США в Москве готово выделить до $250 тыс. на каждый из проектов в рамках программы, направленной на «укрепление связей и взаимопонимания» между американскими и российскими гражданами. С соответствующим уведомлением ознакомился RT.

В посольстве отмечают, что в текущей ситуации разрыв контактов со всеми россиянами «не отвечает долгосрочным интересам Соединённых Штатов».

«Отдел печати и культуры (посольства США. — RT) в Москве рассмотрит предложения о реализации проектов, направленных на укрепление связей и взаимопонимания между американцами и россиянами посредством конкретных проявлений сотрудничества между ними», — говорится в описании гранта.

Приоритетными будут считаться инициативы, которые направлены в том числе на расширение доступа к информации и повышение медиаграмотности российского народа, а также проекты, способствующие «пониманию американских ценностей демократии, свободы выражения мнений и открытости общества».

Комментируя эту инициативу, политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT назвал ошибочной попытку распространить американские ценности с помощью «прикормленных коммуникаторов».

«У российского народа нет вражды с американским, а вот у тех, кого Вашингтон считает нашим народом, — только подобострастие к США... Конечно, желающие подобраться к американским грантам найдутся, но на общество эти люди не влияют. Почему-то в США считают, что русский народ спит и видит, как бы устроить хаос в своей стране», — отметил Бальбек.

Ранее США объявили программу по укреплению связей между американцами и азербайджанцами.