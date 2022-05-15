ЕС выделит €2 млн на поддержку партнёрства с Японией

Еврокомиссия выделит €2 млн на реализацию программы партнёрства ЕС и Японии. В частности, предпринимаемые шаги будут направлены на создание благоприятных условий для взаимодействия финансовых секторов и инвесторов. С описанием гранта ознакомился RT.

В рамках грантовой программы ЕК намерена активизировать сотрудничество с Токио в финансовом секторе.

«Эти инициативы, помимо прочего, включают в себя... повышение осведомлённости среди предприятий и поставщиков финансовых услуг ЕС и Японии, содействие сотрудничеству между ними и поощрение их деятельности в третьих странах по четырём основным направлениям в области взаимодействия (цифровая, транспортная, энергетическая сферы и человеческая коммуникация)», — говорится в описании гранта.

Также речь идёт о создании портала для инвесторов, в котором будут собраны проекты в области взаимодействия.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT объяснила стремление ЕС «поддержать оптимизм финансистов».

«Евросоюз столкнулся с рекордной инфляцией, цены на энергоносители продолжают расти, и глава Европейского центрального банка Лагард сказала о грядущем повышении ключевой ставки. На фоне этого нужно поддержать оптимизм финансистов, пообещав новые амбициозные проекты с Японией, поощрить предпринимателей, которые теперь совместными усилиями с японцами будут вынуждены искать площадки для западного неоколониализма, отвлечь общество от повестки экономического угасания», — заявила эксперт.

Вместе с тем, по её словам, цифровое сотрудничество, о котором говорят в ЕС, это в том числе помощь крупнейшим японским производителям полупроводников в получении нового рынка, расширении проектов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запуске первого в своём роде партнёрства с Японией в цифровой сфере.