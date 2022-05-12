Глава Еврокомиссии объявила о запуске партнёрства с Японией в цифровой сфере

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Япония — ЕС объявила о запуске первого в своём роде для Евросоюза партнёрства в цифровой сфере с Токио.

«Мы запускаем сегодня партнёрство ЕС — Япония в цифровой сфере. Это первое подобное партнёрство, которое мы заключили с каким-либо партнёром», — цитирует её РИА Новости.

На саммите также обсуждались пути сотрудничества для экономики и населения Японии и Евросоюза.

Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной.