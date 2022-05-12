Глава Еврокомиссии объявила о запуске партнёрства с Японией в цифровой сфере

Короткая ссылка
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Япония — ЕС объявила о запуске первого в своём роде для Евросоюза партнёрства в цифровой сфере с Токио.

«Мы запускаем сегодня партнёрство ЕС — Япония в цифровой сфере. Это первое подобное партнёрство, которое мы заключили с каким-либо партнёром», — цитирует её РИА Новости.

На саммите также обсуждались пути сотрудничества для экономики и населения Японии и Евросоюза.

Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить