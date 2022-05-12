Глава Еврокомиссии объявила о запуске партнёрства с Японией в цифровой сфере
«Мы запускаем сегодня партнёрство ЕС — Япония в цифровой сфере. Это первое подобное партнёрство, которое мы заключили с каким-либо партнёром», — цитирует её РИА Новости.
На саммите также обсуждались пути сотрудничества для экономики и населения Японии и Евросоюза.
Ранее Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Япония стала недружественной для России страной.