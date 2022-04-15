США выделят грант на «укрепление культурных связей с Узбекистаном»
- Gettyimages.ru
- © Isa Terli/Anadolu Agency
«Отдел по связям с общественностью посольства США в Ташкенте объявляет приём заявок по программам, направленным на укрепление культурных связей между Соединёнными Штатами и Узбекистаном... с целью подчеркнуть общие ценности и содействовать двустороннему сотрудничеству», — говорится в документе.
В рамках такого сотрудничества Соединённые Штаты спонсируют программы, направленные на «развитие местных СМИ и гражданского общества» и повышение осведомлённости о двусторонних отношениях между Узбекистаном и США.
Программы должны включать в себя «элементы американской культуры» или предполагать сотрудничество с американскими экспертами «для содействия лучшему пониманию политики и точки зрения США», подчёркивается в тексте.
Работать получателям финансирования предстоит с молодёжью из разных регионов республики, с сотрудниками образовательных учреждений, художниками, женщинами-предпринимателями и прочими категориями граждан.
Минимальный размер одного гранта — $5 тыс., максимальный — $15 тыс., их общее количество — десять.
США на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в центральноазиатских республиках.
По мнению экспертов, такая политика направлена в том числе на «промывку мозгов» и постепенное изменение сознания людей, проживающих в разных регионах мира.