США выделят грант на «укрепление культурных связей с Узбекистаном»

Соединённые Штаты планируют выделить средства на инициативу, направленную на «укрепление культурных связей с Узбекистаном». Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Ташкенте объявляет приём заявок по программам, направленным на укрепление культурных связей между Соединёнными Штатами и Узбекистаном... с целью подчеркнуть общие ценности и содействовать двустороннему сотрудничеству», — говорится в документе.

В рамках такого сотрудничества Соединённые Штаты спонсируют программы, направленные на «развитие местных СМИ и гражданского общества» и повышение осведомлённости о двусторонних отношениях между Узбекистаном и США.

Программы должны включать в себя «элементы американской культуры» или предполагать сотрудничество с американскими экспертами «для содействия лучшему пониманию политики и точки зрения США», подчёркивается в тексте.

Работать получателям финансирования предстоит с молодёжью из разных регионов республики, с сотрудниками образовательных учреждений, художниками, женщинами-предпринимателями и прочими категориями граждан.

Минимальный размер одного гранта — $5 тыс., максимальный — $15 тыс., их общее количество — десять.

США на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в центральноазиатских республиках.

По мнению экспертов, такая политика направлена в том числе на «промывку мозгов» и постепенное изменение сознания людей, проживающих в разных регионах мира.