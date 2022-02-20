США поспособствуют развитию «гражданского общества» в Узбекистане

Соединённые Штаты готовы выделить средства на программу, предполагающую развитие «гражданского общества» и укрепление «независимых СМИ» в Узбекистане. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Эта программа поддерживает развитие демократических институтов и гражданского общества в Узбекистане путём предоставления небольших грантов некоммерческим, неправительственным организациям и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества и независимым местным СМИ на конкурсной основе», — уточняется в документе.

Американская сторона, как следует из описания гранта, профинансирует те проекты, которые будут направлены на «усиление роли женщин и социально уязвимых сообществ», а также на «укрепление независимых средств массовой информации» республики.

Так, предполагается, что инициатива среди прочего поможет женщинам и представителям маргинализованных групп населения Узбекистана стать «более экономически независимыми», а местным журналистам — «более профессиональными».

Размер одного гранта может варьироваться от $10 тыс. до $50 тыс. Об общем бюджете, который США готовы выделить на реализацию программы, не говорится.

Ранее сообщалось о намерении Соединённых Штатов выделить средства на «развитие демократических институтов и гражданского общества» в Казахстане.