США выделят средства на «развитие» гражданского общества в Казахстане

Госдепартамент США намерен выделить средства на «развитие демократических институтов и гражданского общества» в Казахстане. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Данная программа поддерживает развитие казахстанских демократических институтов и гражданского общества, на конкурсной основе предлагая небольшие гранты местным некоммерческим и негосударственным организациям и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества, а также независимым СМИ», — уточняется в документе.

Говоря об организационной стороне вопроса, в Госдепе предложили будущим получателям финансирования несколько направлений деятельности.

Первое — «Укрепление усилий гражданского общества в сельской местности». Речь идёт о «поддержке» сообществ на сельском уровне «для обеспечения лучшего понимания местных проблем и выработки прагматических путей их решения».

Следующее направление — «Противодействие дезинформации о COVID-19 и вакциноскептицизму». В рамках этого трека подрядчики будут вовлечены в работу по противодействию ложной информации «путём повышения доступа граждан к достоверным сведениям о COVID-19 и вакцинах».

«Решение проблемы изменения климата посредством сокращения выбросов метана» — последняя тема, которую рекомендовал Госдеп участникам инициативы. В ведомстве ожидают, что, информируя жителей республики — в том числе активистов и представителей медиа — о той роли, которую метан играет в изменении климата, количество его выбросов в Казахстане удастся снизить.

Сумма одного гранта может варьироваться от $10 тыс. до $50 тыс.

Ранее сообщалось о планах Госдепартамента США профинансировать программу по «усилению» медиарынка Казахстана. Инициатива была направлена на повышение профессионализма журналистов и снижение отрицательного воздействия фейковых новостей на жителей республики.