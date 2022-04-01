США выделят средства на популяризацию американской литературы в Киргизии

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Виктория Пенькова
Соединённые Штаты намерены профинансировать программу, предполагающую популяризацию американской литературы в Киргизии. Как уточняется в описании гранта, с которым ознакомился RT, инициатива среди прочего предполагает распространение книг американских авторов в центральноазиатской республике на киргизском языке.
США выделят средства на популяризацию американской литературы в Киргизии
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«Программа книжных переводов в основном направлена на перевод на киргизский язык американской литературы, а также на её распространение. Она предлагает уникальный и популярный способ найти связь с киргизской аудиторией, особенно с молодёжью в сельской местности, одновременно поддерживая рост использования киргизского языка по всей стране», — говорится в документе.

Также американская инициатива поможет США укрепить отношения с министерствами и официальными лицами республики, предоставляя им «высококачественные книги» на киргизском, следует из текста.

Штаты предлагают распространять в республике литературу на темы, связанные с наукой и технологиями, защитой окружающей среды и экономикой.

Заявленная цель программы — повысить доступ носителей киргизского языка к «разнообразным источникам информации», в том числе к свежим исследованиям, аналитике и популярной современной литературе американских авторов.

Минимальный размер финансирования — $15 тыс., максимальный — $30 тыс. О количестве возможных грантов и бюджете, выделенном на реализацию инициативы, не говорится.

Отметим, что в Конституции Киргизии киргизский язык утверждён в качестве государственного, а русский — официального.

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