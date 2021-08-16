МИД Киргизии осудил проявления агрессии на почве национализма

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Глава киргизского МИД Руслан Казакбаев во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Киргизия считает неприемлемыми все случаи проявления агрессии на национальной почве.
МИД Киргизии осудил проявления агрессии на почве национализма
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

«Казакбаев акцентировал внимание собеседника на том, что киргизская сторона осуждает все случаи проявления агрессии на почве национализма», — приводит ТАСС сообщение.

Министр отметил, что «подобным действиям, которые могут произойти и в Кыргызстане, и в России, должна быть дана соответствующая оценка и приняты необходимые меры во избежание негативных последствий в двусторонних взаимоотношениях».

Он добавил, что «единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и не должны расцениваться как притеснение граждан по национальному и религиозному признакам».

Ранее издание Newtimes.kz сообщало, что сотрудники детского центра развлечений SMagic в Бишкеке опубликовали видео с камер наблюдения, на котором посетитель агрессивно разговаривает с консультантами, а потом бросает калькулятор в лицо девушке.

В сообщении говорилось, что мужчина ударил девушку, так как она разговаривала с ним на русском языке.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих жителей.

10 августа Министерство внутренних дел России запретило въезд в страну в течение десяти лет гражданину Киргизии, который напал на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека. 

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