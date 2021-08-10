Напавшему на русскоговорящую девушку в Киргизии закрыли въезд в Россию

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Министерство внутренних дел России запретило въезд в страну в течение десяти лет гражданину Киргизии, который напал на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека. 
Напавшему на русскоговорящую девушку в Киргизии закрыли въезд в Россию
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение МВД России.

Отмечается, что МВД провело проверку инцидента в ТЦ 
«Технопарк» в Бишкеке, связанного с нападением на русскоговорящую девушку.

По итогам проверки было принято решение «о неразрешении въезда в Россию гражданину Киргизской Республики Алимбаеву Али 1992 года рождения» сроком на десять лет в соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 27 федерального закона «О порядке выезда из России и въезда в Россию».

Ранее издание Newtimes.kz сообщало, что сотрудники детского центра развлечений SMagic в Бишкеке опубликовали видео с камер наблюдения, на котором посетитель агрессивно разговаривает с консультантами, а потом бросает калькулятор в лицо девушки.

В сообщении говорилось, что мужчина ударил девушку, так как она разговаривала с ним на русском языке.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих жителей.

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