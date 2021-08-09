В Госдуме предложили запретить притесняющим русскоговорящих въезд в Россию

Депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих жителей, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя инцидент с продавщицей в Киргизии.

«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал Володин в Telegram-канале.

Как сообщало издание Newtimes.kz, сотрудники детского центра развлечений SMagic в Бишкеке опубликовали видео с камер наблюдения, на котором посетитель агрессивно разговаривает с консультантами, а потом бросает калькулятор в лицо девушки.

В посте отмечалось, что мужчина ударил девушку на национальной почве, так как она разговаривала с ним на русском языке.