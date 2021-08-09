В Госдуме предложили запретить притесняющим русскоговорящих въезд в Россию

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Депутаты Госдумы предлагают запретить въезд в Россию тем, кто нападает на русскоговорящих жителей, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя инцидент с продавщицей в Киргизии.
В Госдуме предложили запретить притесняющим русскоговорящих въезд в Россию
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«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», — написал Володин в Telegram-канале.

Как сообщало издание Newtimes.kz, сотрудники детского центра развлечений SMagic в Бишкеке опубликовали видео с камер наблюдения, на котором посетитель агрессивно разговаривает с консультантами, а потом бросает калькулятор в лицо девушки.

В посте отмечалось, что мужчина ударил девушку на национальной почве, так как она разговаривала с ним на русском языке.

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