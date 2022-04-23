США намерены выделить до $100 тыс. на «укрепление связей» между американцами и азербайджанцами

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Виктория Пенькова
Соединённые Штаты готовы выделить до $100 тыс. на программу, которая направлена на «укрепление связей» между жителями США и Азербайджана. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США намерены выделить до $100 тыс. на «укрепление связей» между американцами и азербайджанцами
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«Посольство США в Баку объявляет приём предложений проектов, способствующих достижению целей публичной дипломатии миссии США, связанных с расширением и укреплением связей между гражданами Азербайджана и США», — уточняется в документе. 

Инициатива среди прочего предполагает проведение «программ по гендерному равенству», мероприятий по профессиональной подготовке журналистов, обучению предпринимателей, а также организацию образовательных обменов, лекций, семинаров, мастер-классов на различные темы. 

При этом отдельно отмечается, что все предложенные будущими получателями финансирования проекты должны подразумевать взаимодействие с американскими экспертами или организациями «для содействия лучшему пониманию политики США» жителями Азербайджана. 

Работать будущим подрядчикам предстоит в том числе с местной молодёжью, предпринимателями, преподавателями и уязвимыми категориями населения республики. 

Общий объём средств, который США готовы выделить на реализацию программы, составляет $100 тыс. Минимальный размер одного гранта — $10 тыс., максимальный — $50 тыс.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты планировали выделить средства на инициативу, направленную на «укрепление культурных связей с Узбекистаном».

США на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в республиках бывшего СССР.

По мнению ряда экспертов, такая американская политика направлена на «промывку мозгов» и постепенное изменение сознания людей, проживающих в разных регионах, в том числе на постсоветском пространстве.

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