США намерены «снизить воздействие дезинформации» в Северной Македонии

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Виктория Пенькова
Соединённые Штаты планируют выделить до $110 тыс. на реализацию инициативы, которая направлена на «укрепление СМИ» и борьбу с «дезинформацией» в Северной Македонии. Об этом говорится в описании нового американского гранта, с которым ознакомился RT.
США намерены «снизить воздействие дезинформации» в Северной Македонии
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«Отдел по связям с общественностью посольства США в Скопье объявляет для некоммерческих и негосударственных организаций открытый конкурс проектов в области медиа, направленных на укрепление СМИ путём повышения профессионализма журналистов и снижения отрицательного воздействия дезинформации», — уточняется в документе.

Получателям финансирования предстоит организовать тренинги для молодых представителей СМИ из Северной Македонии. Занятия должны проходить очно с участием экспертов из республики, региона или США.

Как отмечается в описании гранта, подрядчикам необходимо сфокусироваться на повышении доступности «независимого» новостного контента, развитии навыков по выявлению «дезинформации», а также на знакомстве участников проекта с «цифровой безопасностью» и соответствующими инструментами.

Бюджет программы не должен превышать $110 тыс., говорится в документе.

Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие организации, ведущие свою деятельность в Северной Македонии или в Соединённых Штатах.

В январе сообщалось о планах США профинансировать проекты, направленные на «развитие медиаграмотности» и «борьбу с пропагандой» в Северной Македонии. 

На соответствующие цели американская сторона намеревалась выделить не более $435 тыс.

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