США намерены выделить средства на укрепление отношений с Северной Македонией

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США планирует выделить средства на реализацию проектов, направленных на развитие двухсторонних отношений и укрепление взаимопонимания с Северной Македонией. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
США намерены выделить средства на укрепление отношений с Северной Македонией
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Как уточняется в тексте, средства будут выделены на инициативы, поддерживающие в том числе «расширение прав и возможностей» местной молодёжи, развитие «демократических процессов и ценностей», повышение устойчивости к «дезинформации» и продвижение процесса евро-атлантической интеграции Северной Македонии.

Предполагается, что в обязанности будущих подрядчиков войдут вопросы организации и проведения тематических конференций, дискуссий, мастер-классов, выставок, а также культурных и телевизионных программ.

«Все программы должны включать в себя американскую составляющую: культурную связь, привлечение американских экспертов, организаций или учреждений, которые будут продвигать передовые и/или инновационные методики в конкретной области, и так далее», — следует из тендерной документации.

Размер одного гранта может варьироваться в пределах от $1 тыс. до $20 тыс., их общее количество не указано.

Заявку на участие в конкурсе на получение финансирования могут подать как местные, так и американские неправительственные организации.

Ранее сообщалось о планах Госдепа США выделить до $220 тыс. на подготовку специалистов в сфере СМИ в Сербии.

Как отмечалось в описании гранта, инициатива была направлена в том числе на «борьбу с дезинформацией» в стране.

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