США расскажут жителям БиГ о работе USAID c помощью видео в соцсетях

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Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено повысить осведомлённость жителей Боснии и Герцеговины о своей работе с помощью видео в социальных сетях. Для этой цели организация наймёт фирму по связям с общественностью или рекламное бюро. С контрактом ознакомился RT.
США расскажут жителям БиГ о работе USAID c помощью видео в соцсетях
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Как отмечается в документе, подрядчикам USAID необходимо сделать особый акцент на том, как агентство помогало балканскому государству во время вспышки коронавирусной инфекции.

«Эти услуги помогут повысить осведомлённость широкой общественности Боснии и Герцеговины о том, как Агентство США помогает этой стране решать свои проблемы в области развития, в частности те, которые возникли в связи с COVID-19, а также повысить информированность о мерах реагирования Агентства на пандемию», — говорится в описании контракта.

Совместно со специалистом USAID по информационно-разъяснительной деятельности и коммуникациям в сфере развития исполнителям предстоит разработать двенадцать 60-секундных и два более длительных (до 10 минут) ролика, а затем распространить их в соцсетях. Предполагается, что в видео будут освещаться проекты и вклад агентства «в экономическое, социальное развитие и благополучие Боснии и Герцеговины».

В американской организации также планируют продемонстрировать ролики на общественных мероприятиях, например, фестивалях и молодёжных встречах. Кроме того, агентство рассчитывает найти телекомпанию, которая согласится бесплатно транслировать материалы о «развитии страны».

В обязанности подрядчика также войдут другие задачи, в том числе распространение пресс-релизов, создание инфографики, фотоматериалов и т.п.

Ранее Госдепартамент США объявил о намерении выделить денежные средства на обучение «молодых лидеров» Боснии и Герцеговины, в том числе на продвижение «концепции гражданского участия».

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