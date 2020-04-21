США могут выделить $10 млн на налоговую реформу в Боснии и Герцеговине

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет подрядчиков для помощи в реализации налоговой реформы в Боснии и Герцеговине. С соответствующим контрактом ознакомился RT.

На этот проект, который будет реализован в течение пяти лет, начиная с осени 2020 года, планируется выделить до $10 млн, говорится в документе.

«Цель настоящего проекта — осуществить в Боснии и Герцеговине ряд фискальных реформ, которые будут поддерживаться мерами в области информационных технологий, с целью повышения финансовой ответственности и прозрачности организаций, а также качества услуг, предоставляемых гражданам и частному сектору», — сообщается в контракте.

Для улучшения финансовой дисциплины проект предполагает «реализацию многочисленных инициатив по рационализации и совершенствованию системы налогообложения и повышению контроля над доходами и расходами государственного бюджета», поясняют американские специалисты.

Кроме того, в документе напоминают, что реформа финансового сектора в Боснии и Герцеговине является предварительным условием для интеграции страны в Евросоюз.

Работа USAID проходит в рамках стратегии сотрудничества в целях развития, согласно которой «ключевые приоритеты внешней политики правительства США» в балканском государстве — экономический рост и усиление экономических аспектов управления, актуальных для деловой среды и развития частного сектора, говорится в описании контракта.

В 2019 году американское ведомство выделило $8 млн на развитие способности учащихся Боснии и Герцеговины к критическому мышлению. По мнению Вашингтона, боснийская система образования подвержена политическому влиянию, а учебная литература якобы усугубляет противоречия в обществе.