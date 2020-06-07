Госдеп намерен привлечь молодёжь БиГ к развитию экономики по опыту США

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Ксения Калинкина
Госдеп США намерен выделить средства на обучение «молодых лидеров» Боснии и Герцеговины (БиГ). При этом инициатива направлена на продвижение «концепции гражданского участия». Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Госдеп намерен привлечь молодёжь БиГ к развитию экономики по опыту США
  • AFP
  • © ANDREJ ISAKOVIC

Тендер предполагает проведение мастер-классов в рамках программы «Босния и Герцеговина: молодые лидеры». Она направлена на передачу боснийцам американского опыта участия граждан в процессе принятия решений, чтобы те, получив соответствующие знания, «могли создавать в своих сообществах возможности для экономического развития».

«Участников данной программы надлежит ознакомить с концепцией гражданского участия в США как средства совершенствования сообществ, государственных институтов и служб, а также снабдить навыками, которые им пригодятся для реализации проектов, когда они сами будут выступать в качестве лидеров гражданского общества», — говорится в тексте.

После прохождения курса обучения у слушателей «наряду с пониманием сути гражданского участия» должна появиться возможность применить полученные знания «в контексте Боснии и Герцеговины», отмечается в документе.

В рамках инициативы, как предполагается, также могут обсуждаться вопросы политического лидерства, волонтёрской деятельности, предпринимательства, а также защиты прав и свобод.

Сумма гранта на реализацию программы не должна превышать $60 тыс. Подать заявку на участие в конкурсе могут НПО и НКО, учреждённые в БиГ.

Ранее сообщалось о намерении Агентства США по международному развитию (USAID) профинансировать программу в области защиты прав человека в Боснии и Герцеговине.

Для реализации инициативы USAID планировало выделить до $9,2 млн.

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