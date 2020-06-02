США планируют выделить до $9,2 млн на поддержку прав человека в Боснии и Герцеговине

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует профинансировать программу в области защиты прав человека в Боснии и Герцеговине. Организация опубликовала запрос на получение предложений по программе под названием INSPIRE. С документом ознакомился RT.

«Задача программы Агентства США по международному развитию INSPIRE в Боснии и Герцеговине состоит в расширении прав и возможностей граждан и государственных институтов для улучшения ситуации в области защиты прав человека в целом, качества предоставляемых услуг и возможностей трудоустройства для наиболее уязвимых слоёв населения Боснии и Герцеговины», — говорится в запросе.

Для реализации проекта агентство планирует заключить пятилетний контракт преимущественно с американскими организациями. На мероприятия в рамках программы будет потрачено $9,2 млн.

Как отмечают в USAID, $1,2 млн из бюджета могут быть использованы для проведения кампаний по повышению осведомлённости широкой общественности о проблемах в области прав человека, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства. Речь идёт о кампаниях в социальных сетях, традиционных СМИ, среди академических кругов.

В апреле Соединённые Штаты заявили о намерении выделить до $10 млн на проведение налоговой реформы в Боснии и Герцеговине. В Вашингтоне пояснили, что преобразование финансового сектора в балканском государстве является предварительным условием для интеграции страны в Евросоюз.