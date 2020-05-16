США помогут «укрепить» свободу СМИ в Черногории

Госдеп США намерен выделить до $300 тыс. на программу содействия «повышению профессиональных стандартов журналистики» в Черногории. В частности, инициатива предполагает поддержку проектов, направленных на «укрепление» свободы СМИ. Об этом говорится в гранте, с которым ознакомился RT.

Средства участникам программы, как отмечается в описании гранта, будут выделены через посольство Соединённых Штатов в Подгорице.

«Посольство (США. — RT) планирует поддерживать проекты и инициативы, способствующие укреплению свободы СМИ и профессиональных стандартов журналистики в Черногории, посредством присуждения грантов на сумму от $30 тыс. до $70 тыс.», — говорится в тексте.

Подать заявку на участие в конкурсе могут СМИ, организации гражданского общества и НПО, учреждённые в Черногории.

При этом перечисленные институты должны соответствовать «высоким профессиональным стандартам в своей журналистской или гражданской деятельности, иметь надёжную репутацию и успешный послужной список».

Как отмечается в документе, также предполагается реализация проектов по развитию «медийной грамотности и критического мышления» граждан, в том числе для того, чтобы они приобрели навык распознавать «дезинформацию».

Кроме того, предусмотрена реализация проектов, направленных на поддержку освещения пандемии коронавируса. Работа в этой области будет сосредоточена вокруг «развенчания ложных сведений и конспирологических теорий, связанных с кризисом».

Не исключено также содействие журналистским расследованиям, поддерживающим реформы, «необходимые для продолжения евро-атлантической интеграции Черногории».

Ранее сообщалось о планах Госдепа выделить $140 тыс. на помощь балканским государствам в борьбе с «дезинформацией», в том числе «российской».

Цель соответствующей программы, как уточнялось, заключалась в укреплении доверия общественности к свободной прессе и демократическим институтам.