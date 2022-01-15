США выделят средства на развитие «инклюзивной демократии» в Северной Македонии
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Из документа следует, что к участию в инициативе приглашаются лишь выпускники финансируемых США программ обмена. Средства подрядчикам выделит «Инновационный фонд вовлечения бывших участников» американских программ.
Как отмечается, в 2022 году фонд сфокусирует внимание на поддержке Северной Македонии «на пути к инклюзивной демократии, формированию правительства, учитывающего интересы граждан, и обеспечению верховенства права».
Кроме того, США будут поддерживать усилия властей страны, направленные на полную интеграцию страны в евроатлантические институты, а также намерены предоставить республике «возможность укреплять и диверсифицировать экономику».
Ход нового проекта с участием выпускников будет курировать посольство в Северной Македонии. Так, дипмиссия рассмотрит возможность финансирования инициатив, направленных на повышение прозрачности бизнеса в стране, развитие медиаграмотности и сотрудничества в сфере энергетики и энергетической безопасности, улучшение инвестиционного климата и прочее.
Размер гранта может варьироваться от $10 тыс. до $40 тыс.
Ранее сообщалось о планах США профинансировать проекты, направленные на «развитие медиаграмотности» и «борьбу с пропагандой» в Северной Македонии.