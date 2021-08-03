ЕК выделит €1,7 млн «на поддержку гражданского общества» в Северной Македонии

Еврокомиссия намерена выделить грант в размере €1,7 млн на поддержку гражданского общества в Северной Македонии. Как считают в ЕК, активисты могут помочь противостоять распространению экстремизма. С документом ознакомился RT.

«Глобальная цель данного конкурса заявок состоит в повышении вовлечённости и влияния гражданского общества в содействии соблюдению принципа верховенства права и формировании более устойчивого и сплочённого общества», — говорится в описании гранта.

В Еврокомиссии рассчитывают, что проект поспособствует формированию сообществ, которые способны вовлекать молодёжь в культурную, социальную, экономическую жизнь и сокращать риск участия молодых людей в экстремистских организациях.

На эти цели предполагается потратить €1,7 млн.

Грант укрепит сотрудничество между правительством и гражданским обществом, а также поможет активистам сплотить население и поспособствует процессу реинтеграции бывших заключённых, считают в ЕК.

Как следует из документа, в Евросоюзе сохраняется угроза распространения насильственного экстремизма и радикализации. Общественность, включая гражданских активистов, могла бы внести свой вклад в борьбу с этим явлением, именно поэтому необходимо поощрять её деятельность, убеждены в Еврокомиссии.

Ранее стало известно о планах ЕК поддержать организации гражданского общества, «отстаивающие демократию».

Финансированием активистов в балканских странах занимаются также Соединённые Штаты. Так, в феврале Вашингтон был готов предоставить $2,5 млн на развитие гражданского общества и СМИ в регионе, в том числе на проекты по разработке кампаний «мирного давления» на правительства.