В ЕП обеспокоены связями России с Северной Македонией

Группа евродепутатов выразила обеспокоенность по поводу связей Северной Македонии с Россией. Об этом говорится в поправках к проекту резолюции по итогам отчёта Еврокомиссии о Северной Македонии за 2019—2020 годы. С документом ознакомился RT.

Особую обеспокоенность, как отмечают политики, вызывают российские инвестиции, якобы поступающие в балканскую республику через третьи страны.

«(Европарламент. — RT) обращает внимание на политические, культурные, экономические и энергетические связи правительства страны (Северной Македонии. — RT) с Россией и выражает озабоченность ввиду колоссального роста российских инвестиций, поступающих в Северную Македонию через третьи страны, что скрывает истинный масштаб российского экономического следа и создаёт энергетическую зависимость, поскольку (Россия. — RT) контролирует единственный путь поставок газа в страну по Трансбалканскому газопроводу», — говорится в поправке.

Добавить данный пункт к резолюции предложили парламентарий от Болгарии Ангел Джамбазки, испанский депутат Герман Тертщ и Чарли Веймерс, представляющий Швецию.

Кроме того, политики предложили добавить пункт, в котором говорится, что Северная Македония может стать ещё «более уязвимой для инвестиций из Москвы и Пекина». Это приведёт к тому, что прогресс в достижении верховенства права будет перечёркнут, считают они.

Евродепутаты также обращают внимание на «растущую опасность» увеличения китайского и российского влияния на Балканский регион в целом.

Ещё один парламентарий из Испании — Кристиан Сагарц, в свою очередь, предложил призвать Скопье присоединиться к политике ЕС касательно ограничительных мер в отношении России.

На Западе и ранее заявляли о «российском влиянии» на Балканы. Так, в прошлом году Соединённые Штаты планировали нанять специалиста в посольство в Черногории, которому предстояло бы противодействовать «вредоносной» деятельности Москвы.

Между тем в МИД России подчёркивают, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран и ожидает того же от государств, которым важна стабильность на Балканах.