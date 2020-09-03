В МИД России прокомментировали парламентские выборы в Черногории
- РИА Новости
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, на данный момент появились спекуляции насчёт «внешнего влияния» на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России».
«Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах. Рассчитываем, что завершение парламентской кампании в этой стране пройдёт в мирной обстановке, без конфликтов, нагнетания напряжённости и каких бы то ни было фобий», — говорится в сообщении.
В МИД выразили надежду, что черногорский парламент и правительство в новом составе будут работать с учётом интересов своего народа.
31 августа ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 100% голосов на парламентских выборах.