В МИД России прокомментировали парламентские выборы в Черногории

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Россия не вмешивается во внутренние дела Черногории и надеется на мирное завершение парламентской кампании в стране. Об этом заявили в российском МИД.
В МИД России прокомментировали парламентские выборы в Черногории
  • РИА Новости

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, на данный момент появились спекуляции насчёт «внешнего влияния» на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России». 

«Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах. Рассчитываем, что завершение парламентской кампании в этой стране пройдёт в мирной обстановке, без конфликтов, нагнетания напряжённости и каких бы то ни было фобий», — говорится в сообщении.

В МИД выразили надежду, что черногорский парламент и правительство в новом составе будут работать с учётом интересов своего народа.

31 августа ЦИК Черногории представила данные после подсчёта 100% голосов на парламентских выборах.

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