ЕК выделит до €5 млн на развитие местного самоуправления в Северной Македонии

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Ксения Калинкина
Европейская комиссия (ЕК) намерена выделить до €5 млн на укрепление потенциала местного самоуправления в Республике Северная Македония. Об этом говорится в тендерной документации, с которой ознакомился RT.
ЕК выделит до €5 млн на развитие местного самоуправления в Северной Македонии
  • Reuters

«Данный конкурс заявок ориентирован на следующие конкретные цели: поддержку внедрения инновационных решений проблем на местах; повышение уровня вовлечённости граждан, организаций гражданского общества и бизнеса в решение проблем; заимствование и адаптацию решений из передового опыта местных органов власти стран — членов ЕС», — следует из текста.

При этом приоритетными являются те направления работы, которые, помимо прочего, предусматривают повышение готовности к кризисному управлению на местном уровне, а также восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Общий бюджет программы составляет €5 млн — предполагается выделение нескольких грантов в размере от €300 тыс. до €800 тыс.

Подать заявку на участие в конкурсе могут в том числе организации гражданского общества, частные или государственные компании, учреждённые в Северной Македонии или странах Евросоюза.

27 марта 2020 года Северная Македония вступила в НАТО. Страна стала 30-м членом Североатлантического альянса.

Кроме того, в конце марта стало известно, что государства — члены Европейского союза утвердили решение о начале переговоров по вступлению Скопье в интеграционное объединение.

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