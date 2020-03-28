Греция поздравила Северную Македонию с вступлением в НАТО

Министерство иностранных дел Греции направило поздравления Северной Македонии в связи с вступлением государства в НАТО.

«Мы поздравляем Республику Северная Македония с вступлением в НАТО в качестве 30-го члена альянса», — говорится в сообщении в Twitter.

В Греции также выразили надежду на конструктивное сотрудничество с Северной Македонией в рамках Североатлантического альянса.

27 марта госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Флаг Северной Македонии впервые поднимется над штаб-квартирой НАТО 30 марта.