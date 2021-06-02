ЕК выделит €700 тысяч «на поддержку гражданского общества» в Северной Македонии

Европейская комиссия намерена выделить до €700 тыс. на развитие гражданского общества в Республике Северная Македония. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Глобальная цель данного конкурса заявок заключается в поддержке и укреплении организаций гражданского общества, активистов, отстаивающих демократию, и защитников прав человека, работающих с важнейшими проблемами в области прав человека и демократии в третьих странах», — говорится в документе.

Как следует из текста, в список приоритетных направлений работы будущих подрядчиков войдут повышение осведомлённости граждан о соблюдении прав человека «путём расширения их возможностей», а также поддержка властей страны в разработке и принятии законов, предписаний и политики «через призму прав человека».

Ещё одной значимой областью деятельности привлечённых специалистов станет сфера новых технологий — в частности, в рамках инициативы будет решаться вопрос их доступности для населения.

«Общая ориентировочная сумма, выделенная в рамках данного конкурса, составляет €700 тыс.», — говорится в документе.

При этом минимальный размер одного гранта составляет €90 тыс., максимальный — €200 тыс.

Подать заявку на получение финансирования могут в том числе некоммерческие организации и организации гражданского общества, учреждённые в Северной Македонии.

В 2020 году стало известно о планах Еврокомиссии выделить до €5 млн на укрепление потенциала местного самоуправления в Северной Македонии.