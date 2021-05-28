ЕК выделит €2,5 млн на развитие гражданского общества в Сирии

Еврокомиссия планирует расширить возможности гражданского общества в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT. Как следует из документа, на проект будет потрачено €2,5 млн.

«Глобальной целью данного конкурса заявок является содействие устойчивому и справедливому развитию сирийских сообществ», — пишут в ЕК.

В рамках проекта предполагается наращивать потенциал представителей сирийского гражданского общества «как надёжных партнёров в процессах местного развития», способных предлагать новаторские идеи для решения проблем жителей республики.

Отмечается, что мероприятия должны быть направлены не только на официально зарегистрированных активистов, но и на незарегистрированных, включая волонтёров. Предполагается расширить их знания, в том числе по вопросам управления проектами, сбора средств и коммуникации.

В ЕК рассчитывают, что в результате подобные организации смогут выявлять потребности и проблемы населения, а также принимать эффективные меры для их решения. Жители, в свою очередь, будут воспринимать гражданское общество как партнёра, оказывающего влияние на изменения в их сообществах, ожидают в европейском ведомстве.

Всего на эти цели будет потрачено €2,5 млн.

В документе подчёркивается, что право граждан Сирии самим определять своё будущее лежит в основе политики ЕС и является «основанием для данного конкурса заявок, который может послужить пилотным проектом для будущих мероприятий».

В прошлом году Еврокомиссия намеревалась выделить €10 млн на «продвижение демократии и прав человека» в ряде регионов мира. В список вошли более 100 стран, включая Сирию.