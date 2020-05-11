ЕК выделит до €15,8 млн на «улучшение мнения» о ЕС в соседних странах

Еврокомиссия намерена улучшить мнение о ЕС в государствах — участниках программы «Европейская политика соседства». На эти цели выделено €15,8 млн. С опубликованным ЕК тендером ознакомился RT.

В рамках проекта Еврокомиссии предполагается улучшить общественное мнение о ЕС с помощью информационных кампаний.

«Общая цель данной программы — повышение осведомлённости и углубление представления общественности о ЕС и его политике, а также улучшение общественного мнения в отношении ЕС на территории стран-соседей посредством специально разработанных стратегических мер в области коммуникации», — говорится в документе.

Большая часть суммы (около €10,8 млн) будет реализована на программы в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине. Остальные средства пойдут на работу в Сирии, Ливии, Египте и других республиках, соседствующих с ЕС на юге. Проект рассчитан на четыре года и начнётся в ноябре 2020-го.

Как поясняют в ЕК, исполнителями могут стать европейские физические и юридические лица, а также международные организации. Им предстоит провести комплексные информационные мероприятия в интернете, в том числе в социальных сетях.

Кроме того, планируется развивать объединение «Послы европейской молодёжи», проводить ежегодные интервью и опросы, чтобы отслеживать мнение населения по разным вопросам.

В апреле Еврокомиссия опубликовала контракт, согласно которому планировалось укрепить потенциал «публичной дипломатии ЕС» и улучшить понимание европейской политики в России. В частности, от подрядчиков требовалось организовать конференции, круглые столы и другие «просветительские мероприятия».