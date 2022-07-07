Еврокомиссия будет помогать проводить «структурные реформы» в Румынии

Генеральный директорат ЕК по поддержке структурных реформ выделит до €140 тыс. офису в Бухаресте, который будет проводить оценку проектов технической поддержки, а также «наблюдать за ситуацией в Румынии». С документом ознакомился RT.

«Общая цель данного контракта об оказании услуг заключается в предоставлении услуг, направленных на содействие работе бухарестского управления Генерального директората по поддержке структурных реформ», — отмечается в документе.

В частности, исполнитель должен будет содействовать разработке, реализации, мониторингу и оценке проектов технической поддержки, а также «наблюдать за ситуацией» в Румынии.

На официальном сайте ЕК уточняется, что Генеральный директорат по поддержке структурных реформ «помогает странам ЕС разработать и провести реформы в рамках своих усилий по содействию созданию рабочих мест и устойчивому росту».

Ранее Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству планировал открыть консультационный центр по вопросам политики и права в Черногории.