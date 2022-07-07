Еврокомиссия будет помогать проводить «структурные реформы» в Румынии

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Генеральный директорат ЕК по поддержке структурных реформ выделит до €140 тыс. офису в Бухаресте, который будет проводить оценку проектов технической поддержки, а также «наблюдать за ситуацией в Румынии». С документом ознакомился RT.
Еврокомиссия будет помогать проводить «структурные реформы» в Румынии
  • Gettyimages.ru

«Общая цель данного контракта об оказании услуг заключается в предоставлении услуг, направленных на содействие работе бухарестского управления Генерального директората по поддержке структурных реформ», — отмечается в документе.

В частности, исполнитель должен будет содействовать разработке, реализации, мониторингу и оценке проектов технической поддержки, а также «наблюдать за ситуацией» в Румынии.

На официальном сайте ЕК уточняется, что Генеральный директорат по поддержке структурных реформ «помогает странам ЕС разработать и провести реформы в рамках своих усилий по содействию созданию рабочих мест и устойчивому росту».

Ранее Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству планировал открыть консультационный центр по вопросам политики и права в Черногории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить