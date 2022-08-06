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Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и Косова 18 августа на переговоры в Брюссель

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и самопровозглашённого Косова 18 августа на переговоры в Брюссель.
Боррель сообщил, что пригласил лидеров Сербии и Косова 18 августа на переговоры в Брюссель
  • AP

«Я приглашаю президента Сербии (Александра. — RT) Вучича и премьер-министра Косово (Альбина) Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом», — написал Боррель в Twitter.

При этом Вучич в эфире национального телевидения РТС заявил, что ничего не ждёт от предстоящих переговоров с Приштиной в Брюсселе при посредничестве ЕС.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко прокомментировал обострение отношений между самопровозглашённым Косовом и Сербией.

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