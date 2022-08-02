Посол в Белграде назвал целью провокаций в Косове принудить Сербию к антироссийским мерам

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко прокомментировал обострение отношений между самопровозглашённым Косовом и Сербией.

«Цель главная вот этого тлеющего конфликта — это... поставить Сербию снова на колени, в данном случае использовать Косово... для оказания давления на Вучича, на Белград. И здесь уже главная цель — это принуждение Вучича примкнуть к антироссийским мерам и антироссийским санкциям», — заявил посол в эфире «Соловьёв LIVE». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты.

По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, высказывающие независимую позицию.