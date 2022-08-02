военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол в Белграде назвал целью провокаций в Косове принудить Сербию к антироссийским мерам

Короткая ссылка
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко прокомментировал обострение отношений между самопровозглашённым Косовом и Сербией.
Посол в Белграде назвал целью провокаций в Косове принудить Сербию к антироссийским мерам
  • AFP
  • © Armend NIMANI

«Цель главная вот этого тлеющего конфликта — это... поставить Сербию снова на колени, в данном случае использовать Косово... для оказания давления на Вучича, на Белград. И здесь уже главная цель — это принуждение Вучича примкнуть к антироссийским мерам и антироссийским санкциям», — заявил посол в эфире «Соловьёв LIVE». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты.

По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, высказывающие независимую позицию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить