Вучич заявил об отсутствии каких-либо ожиданий от переговоров с Приштиной в Брюсселе

Президент Сербии Александр Вучич в эфире национального телевидения РТС заявил, что ничего не ждёт от предстоящих переговоров с Приштиной в Брюсселе при посредничестве ЕС.

«Я поеду в Брюссель, мне не тяжело... не жду ничего», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что те, кто считает, что с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти можно договориться о мире, — ошибается.

«Если кто-то думает, что можно сохранить мир с Курти, то, я считаю, он глубоко ошибается. Я знаю, с кем имею дело», — добавил он.

Как указывает агентство, ранее Вучич и Курти получили приглашения в Брюссель на переговоры от верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля для продолжения диалога по всем открытым вопросам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию на границе Сербии и Косова, заявив, что за происходящим там стоят Соединённые Штаты. По мнению Володина, США стремятся ослабить некоторые страны, высказывающие независимую позицию.