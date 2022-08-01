Заявление миссии НАТО, призыв Вучича и отсрочка указа: что известно о возросшей напряжённости на границе Сербии и Косова
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Вечером 31 июля произошёл значительный рост напряжённости в отношениях между Сербией и самопровозглашённой республикой Косово. Причиной стало решение Приштины о непризнании сербских документов, а также указание сербам, живущим в Косове и Метохии (КиМ), перерегистрировать их автомобили по нормам непризнанного государства до 30 сентября.
В связи с этим этнические сербы, проживающие в Косове, вышли на акции протеста. В ряде областей произошли стычки с косовскими полицейскими, в том числе СМИ сообщали о перестрелках. Известно, как минимум об одном пострадавшем.
«Ситуация для нашего народа в Косово и Метохии очень сложная. Никогда мы не были в более сложной ситуации, чем сегодня. Приштинский режим пытается использовать ситуацию в мире, новый Зеленский в лице Альбина Курти заявляет о борьбе с гегемонизмом», — говорил президент Сербии Александр Вучич.
При этом сам косовский премьер обвиняет в эскалации напряжённости сербского лидера и директора канцелярии по КиМ при правительстве Сербии Петра Петковича.
Позднее Вучич прибыл в Генштаб ВС страны, где, по данным местных СМИ, состоялись переговоры с KFOR — международными силами безопасности в Косове под руководством НАТО.
Комментируя ситуацию, сербский лидер указал, что ведётся работа по снижению напряжённости. По его словам, особую важность представляет диалог с Приштиной под эгидой ЕС, который нужен для достижения компромисса и сохранения мира.
«Мы будем делать всё для того, чтобы утихомирить ситуацию. Невзирая на сложности, мы не сдадимся, Сербия победит!» — сказал он в эфире TV Pink, также поблагодарив косовских сербов за сдержанность.
После этого был опубликован пресс-релиз миссии НАТО в Косове, в котором было указано, что глава KFOR находится в контакте со всеми сторонами, а сама структура «готова вмешаться» в случае нарушения стабильности в регионе.
«Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косова остаётся напряжённой. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — говорилось в заявлении.
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В ночь на 1 августа власти самопровозглашённой республики Косово отложили на месяц, до 1 сентября, процедуру введения запрета на сербские документы.
«Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода (передвижения. — RT) на севере Косова», — говорится в заявлении.
Также была выражена благодарность международным партнёрам «за их приверженность и вклад», прежде всего это касалось посла США Джеффа Ховеньера. Как сообщали сербские СМИ, именно американский дипломат попросил Приштину отложить на месяц реализацию мер, которые привели к обострению ситуации.
Реакция в мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия Приштины как «очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов».
«Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косове. Подобное развитие событий — ещё одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», — говорилось в её комментарии.
В Белграде поблагодарили МИД России за выбранную позицию в сложившейся напряжённой ситуации.
«Хочу поблагодарить тех, кто поддержал Сербию. Особенно хочу поблагодарить представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», — сказал Александр Вучич.
С призывом к спокойствию, восстановлению свободы передвижения и недопущению дальнейшей эскалации выступила спецпредставитель и глава миссии ООН в Косове Кэролайн Зиадэ.
«Я призываю всех добросовестно решать проблемы посредством диалога при содействии ЕС, чтобы укрепить стабильность и безопасность для всех», — приводит её слова РИА Новости.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также указал, что напряжённость может быть снята в результате диалога сторон.
В свою очередь, бывший спецпредставитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл раскритиковал за возникновение напряжённости косовского премьера Альбина Курти.
«Курти вызывает эти конфликты своим односторонним решением запретить сербские удостоверения личности и номерные знаки», — указал он, подчеркнув, что множество его друзей из самопровозглашённой республики сердятся на Курти.
«Приштина и её кураторы активно идут на обострение ситуации»
По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, к эскалации напряжённости между Белградом и Приштиной привела политика Запада.
«То, что происходит в Косове, — результат политики Запада, который неправовым путём создал государственное образование Косово. Признал это государственное образование. И постоянно стимулирует Косово на совершение дальнейших противоправных действий. Противоправные действия косовцев заключаются во многом, особенно в их отношении к сербам, которые сегодня проживают на территории Косова», — заявил он RT.
Как отметила профессор МГИМО Елена Пономарёва, возникновение напряжённости было вполне предсказуемым. По её словам, молниеносная реакция Белграда и самих сербов её немного приостановили, но все должны осознавать, что отсрочка не станет решением проблемы.
«Решение проблемы должно заключаться в совершенно иных подходах. Более того, есть даже формальное основание для решения этих подходов — это подписанные ещё в 2013 году Брюссельские соглашения. На выполнении которых всё время и настаивает официальный Белград. В них зафиксирована автономность сербских муниципалитетов на территории самопровозглашённого Косова, а также говорится о свободном перемещении с территории Сербии родственников, которые там проживают, и многие другие моменты, которые могли бы не раздражать небольшое сербское меньшинство и официальный Белград. Но Приштина и её кураторы активно идут на обострение ситуации. Они хотят раз и навсегда по принципу настоящего геноцида решить этот вопрос. Превратить Косов в этнически чистую территорию и одновременно «дать политическую пощёчину», унизить Белград, а вместе с ним и другие страны, которые его поддерживают», — сказала она в разговоре с RT.
Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова, в свою очередь, указала на антисербские настроения в Европе.
«В последние десятилетия к сербам относились так же, как сегодня Европа относится к России. Сербофобия и русофобия были главными направлениями всей политики Европы», — пояснила она.
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