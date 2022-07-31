Вучич сообщил о готовящейся атаке армии Косова на Сербию

Армия Косова готовит атаку на северную часть Сербии. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич. Ранее СМИ Сербии писали, что в северных районах Косова звучат сигналы тревоги.

KFOR soldiers stand guard at Jarinje border crossing between Serbia and Kosovo on July 29, 2011.

AFP

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