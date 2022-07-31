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Вучич сообщил о готовящейся атаке армии Косова на Сербию

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Сергей Орлов
Армия Косова готовит атаку на северную часть Сербии. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич. Ранее СМИ Сербии писали, что в северных районах Косова звучат сигналы тревоги.
Вучич сообщил о готовящейся атаке армии Косова на Сербию
  • KFOR soldiers stand guard at Jarinje border crossing between Serbia and Kosovo on July 29, 2011.
  • AFP
  • © SASA DJORDJEVIC
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  • 31 июля 2022

    Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова прокомментировала в беседе с RT ситуацию в северной части Косова:

    «Албанцы в Косове заявили, что сегодня ночью они начнут наступление на северные районы Косова и Метохии, где проживает большинство сербского населения. Естественно, Белград волнуется».

    По её словам, была замечена техника, которая стягивается албанцами к границе северной части Косова.

    «Я думаю, что будет большое движение сербского народа, которое потянется к границе края, и что должны отреагировать европейские органы ЕС и дипломатия России. Хотя, конечно, мы знаем, что в последние десятилетия к сербам относились так же, как сегодня Европа относится к России. Сербофобия и русофобия были главными направлениями всей политики Европы», — добавила она.

  • Ранее 31 июля Александр Вучич, комментируя обострение в Косове, заявил:

    «Все, что могу сказать — мы будем просить о мире и просить мира, но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия. Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов — Сербия победит».

  • Ранее косовские власти заявили, что с 1 августа начнут применять на въезде в страну запрет на сербские личные документы: пускать будут только по косовским. Кроме того, в этот день начнётся перерегистрация номеров местных автомобилей на косовские.

  • Сербы с севера Косова и Метохии вышли на акции протеста возле Косовска-Митровицы, Яриня и Зубин-Потока. Движение в этих местах перекрыто. Об этом сообщает телеканал РТС.

  • В МИД призвали Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

    «Подобное развитие событий — ещё одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», — подчеркнула Захарова.

  • Захарова отметила, что лидеры косоваров намеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий:

    «Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками».

  • В МИД России прокомментировали действия косовских властей.

    «Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

  • Косовские сербы строят баррикады, чтобы преградить путь спецназу, в районе города Зупче.

  • Минобороны Сербии опровергло участие в усилении напряжённости в непризнанном Косове. В ведомстве заявили, что армия страны не заходила на территорию Косова.

  • Полиция Косова блокировала пункт перехода в центральную часть Сербии, сообщает «Вечерне новости»:

    «После 18:15 (19:15 мск) сотрудники полиции самопровозглашённого Косова закрыли КПП «Брняк» и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края».

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