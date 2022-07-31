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Захарова: развитие событий в Косове свидетельствует о провале посреднической миссии ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что развитие событий в непризнанной республике Косово является свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза.
Захарова: развитие событий в Косове свидетельствует о провале посреднической миссии ЕС
  • РИА Новости

«Подобное развитие событий — ещё одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза», — говорится в её комментарии в Telegram-канале МИД России.

Вместе с этим Захарова подчеркнула, что «это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников».

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

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