Захарова: развитие событий в Косове свидетельствует о провале посреднической миссии ЕС
- РИА Новости
«Подобное развитие событий — ещё одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза», — говорится в её комментарии в Telegram-канале МИД России.
Вместе с этим Захарова подчеркнула, что «это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников».
Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги — о них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.
Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.