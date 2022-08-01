Миссия НАТО заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на севере Косова

Международная миссия под эгидой НАТО в самопровозглашённом Косове (KFOR) заявила о готовности вмешаться в случае угрозы стабильности на республики.

«Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — говорится в заявлении миссии в Twitter.

В миссии отметили, что общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косова остаётся напряжённой.

Ранее сербские СМИ сообщили, что в северной части непризнанного Косова звучат сирены воздушной тревоги. О них, а также о выстрелах заявляют жители приграничной территории.

Позднее стало известно, что полиция непризнанного Косова закрыла КПП «Брняк» на севере края.

Также сообщалось, что спецподразделения полиции непризнанного Косова выдвинулись из Приштины на север Косова и Метохии.