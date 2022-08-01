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Власти Косова отложили планы по замене паспортов и номерных знаков сербов до 1 сентября

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Правительство непризнанного Косова приняло решение отложить планы по замене паспортов и номерных знаков граждан на косовские на месяц — до 1 сентября.

Об этом сообщил премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти в Twitter.

«Правительство Косова обязуется с понедельника, 1 августа 2022 года, отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода (передвижения. — RT) на севере Косова», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что власти самопровозглашённой республики Косово планируют новыми шагами по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить «ад» для косовских сербов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные планы властей непризнанного Косова шагом к изгнанию сербов из региона.

Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова прокомментировала в беседе с RT ситуацию в северной части Косова.

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